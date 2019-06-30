30.06.2019 17:53
Haberler » Güncel » Haber

Trabzon'da sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadı

Trabzon'da sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadıTrabzon'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve yolları göle çevirdi.

Trabzon 'da sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadı
Trabzon'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve yolları göle çevirdi. Aniden bastıran sağanağa, hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu 'nda oluşan göletler nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Sağanağa gezintiye çıktıkları sahilde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı, kimileri elindeki poşetleri başlarına geçirdi, kimileri de koşarak çevredeki binaların saçaklarının altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimileri ise bu anları cep telefonu kamerasıyla selife çekerek ölümsüzleştirdi.Trabzon'da sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadı
Kaynak: DHA
Trabzon , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:07 Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı renkli kutlamalara sahne oldu
19:07 Didim'de otluk alanda yangın
19:06 Bodrum'da arazi yangını
19:05 Dikili'de orman yangını (1)
19:05 Bayburt'taki "Atatürk heykeli" tartışması
19:04 Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı (2)
19:04 Taksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi