Trabzon'da sağanak

Trabzon
'un Araklı
ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçe merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Araklı ilçesi ile bazı mahalleri arasında ulaşımı sağlayan yollarda su seviyesinin yükselmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçlar yollarda biriken suda mahsur kaldı.
Sağanağın en fazla etkili olduğu Yeşilyurt Mahallesi
'nde ise bir çok ev ve iş yerini su bastı. Mahallede bazı yollarda heyelanlar meydana geldi.
Su baskınlarının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri ile 112 Acil Sağlık ve AFAD
ekipleri de bölgeye yönlendirildi.