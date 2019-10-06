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Trabzon'da sağanak (2)

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

06.10.2019 19:30
Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İl merkezi ve ilçelerde aniden başlayan sağanak sonucu Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere ara yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Birçok mahallede de su birikintileri oluştu.
Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesine bağlı ekipler, su birikintilerinin yoğun olduğu 1 Nolu Beşirli ve Aydınlıkevler Mahalleleri, Yavuz Selim Bulvarı ve Yeşiltepe kavşağında temizlik çalışmalarına başladı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların da zor anlar yaşadığı gözlendi.
Öte yandan ilçelerde de yağışların ara ara şiddetini artırarak devam ettiği öğrenildi.
Trabzon'da sağanak (2)

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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