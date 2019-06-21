21.06.2019 02:00
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Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Trabzon

TRABZON'da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

TRABZON'da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Trabzon'da gece yarısı etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar da yolda kaldı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi. Kentte bir süre elektrik kesintisi yaşandı.
Bu arada yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği bilgisi üzerine belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarılarak dikkatli olmaları istendi.


- Trabzon
Kaynak: DHA
Trabzon, Güncel

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