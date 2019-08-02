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Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi

TRABZON'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları göle çevirdi, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

02.08.2019 11:20 Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi
TRABZON'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları göle çevirdi, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkiinde oluşan göletler nedeniyle sürücü ve yayalar da zor anlar yaşadı.
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), karayolları ve  itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı, tıkanan mazgalları açarak yolda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.



Trabzon, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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