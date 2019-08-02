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Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi

Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdiTrabzon'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve yolları göle çevirdi, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

02.08.2019 12:15
Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi
Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi
Trabzon'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve yolları göle çevirdi, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinde şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu da göle dönerken, yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkiinde oluşan göletler nedeniyle sürücü ve yayalar da zor anlar yaşadı.
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı, tıkanan mazgalları açarak yolda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

Trabzon, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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