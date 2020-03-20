Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Trabzon'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz - Güncel

Trabzon'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz

Trabzon'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

20.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:12
Trabzon'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz
Trabzon 'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Twitter hesabından, "Tüm sağlık çalışanlarımız, koronavirüs ile mücadele süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacaktır." paylaşımında bulundu.
Zorluoğlu, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Murat Zorluoğlu, Twitter, Trabzon, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı Güncel
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Güncel
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading