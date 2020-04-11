Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trabzon'da sağlık personeli için otobüs seferleri devam edecek

Trabzon'da sağlık personeli için otobüs seferlerinin devam edeceği bildirildi.

11.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:50
Trabzon'da sağlık personeli için otobüs seferleri devam edecek

Trabzon 'da sağlık personeli için otobüs seferlerinin devam edeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile halkın sağlığını korumak amacıyla 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiği anımsatıldı.

Bu süre zarfında sağlık personeli ve genelge ile istisna tutulan çalışanların zor durumda kalmaması adına otobüs seferlerinin devam edeceği vurgulanarak, "Yine Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz acil durumlarda sağlık çalışanlarımıza destek verecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Trabzon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Ekmeği 5 TL’ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi Haberler
Ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi
Haberler ›› Güncel ››Trabzon'da sağlık personeli için otobüs seferleri devam edecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:20: Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi - Haber 14:20: Henüz koronavirüs vakası bildirilmeyen Tacikistan'da karantinada tutulan bir kişi öldü - Haber 14:20: Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Haber 14:19: Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 14:18: Burdur'da karantinadaki 15 kişi evlerine gönderildi - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler