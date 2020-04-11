Trabzon'da sağlık personeli için otobüs seferleri devam edecek

Trabzon 'da sağlık personeli için otobüs seferlerinin devam edeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile halkın sağlığını korumak amacıyla 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiği anımsatıldı.

Bu süre zarfında sağlık personeli ve genelge ile istisna tutulan çalışanların zor durumda kalmaması adına otobüs seferlerinin devam edeceği vurgulanarak, "Yine Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz acil durumlarda sağlık çalışanlarımıza destek verecektir." ifadesi kullanıldı.