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Trabzon'da sahile ulaşan üst ve alt geçitler kapatıldı

Trabzon'da sahile ulaşan üst ve alt geçitler kapatıldıTRABZON'da koronavirüs nedeniyle alınan ek tedbirler kapsamında, Karadeniz Sahil Yolun'da bazı üst ve alt geçitlerin girişleri, şeritle kapatıldı.

28.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:04
Trabzon 'da sahile ulaşan üst ve alt geçitler kapatıldı
TRABZON'da koronavirüs nedeniyle alınan ek tedbirler kapsamında, Karadeniz Sahil Yolun'da bazı üst ve alt geçitlerin girişleri, şeritle kapatıldı. Sahillerin boş kaldığı gözlenirken, polis ve zabıta ekipleri de, piknik, spor , park ve yürüyüş alanlarında devriye atarak kontrollerde bulunuyor.
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere koronavirüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklandı. Tedbirlerin ardından harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, sabahın erken saatlerinde kentin sahil kısımları ve yürüyüş yollarında önlemler aldı.
ALT VE ÜST GEÇİTLER ŞERİTLE KAPATILDI
Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki park, yürüyüş ve spor alanlarına ulaşılan bazı üst ve alt geçitlerin girişleri ile park alanlarının bulunduğu cepleri, olay yeri şerit çekilerek kapatıldı. Sahil şeridinde gördüğü her vatandaşa uyarılarda bulunup, evlerine gönderen polisler, alınan tedbirler kapsamındaki kontrollerini sıkı tuttu. Özellikle sabah sporu yapmak için Ayasofya, Beşirli ve Akyazı sahiline giden vatandaşların sayısında düşüş yaşanırken, sahiller de boş kaldı. Önlemlerin artırılmasıyla sahil bandında yer alan kamelya ve parkların yer aldığı yeşil alanlar ise sessizliğe gömüldü.
KENTTE SAKİNLİK HAKİM
Öte yandan kent sakini pek çok vatandaş da, 'evde kal' çağrısına uyarak evlerinden dışarı çıkmıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra büyükşehir ile ilçe belediyelerince başlatılan hijyen seferberliği sürerken, sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından kentteki sahil alanlarının yanı sıra sokaklardaki insan yoğunluğu ise azalma yaşandığı göze çarptı.
Tedbirler kapsamında alınan kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirten kent sakinleri, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması gerektiği çağrısında bulundu.
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Trabzon’da sahile ulaşan üst ve alt geçitler kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Trabzon, Zabıta, Polis, Güncel

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Trabzon'da sahile ulaşan üst ve alt geçitler kapatıldı

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