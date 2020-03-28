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Trabzon'da sahile ulaşım sağlanan üst ve alt geçitler kapatıldı

TRABZON'da, koronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında, Karadeniz sahil yolunda bazı üst ve alt geçitlerin girişleri şeritle kapatıldı.

28.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:24
Trabzon'da sahile ulaşım sağlanan üst ve alt geçitler kapatıldı

TRABZON'da, koronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında, Karadeniz sahil yolunda bazı üst ve alt geçitlerin girişleri şeritle kapatıldı. Sahillerin boş kaldığı gözlenirken, polis ve zabıta ekipleri de piknik, spor , park ve yürüyüş alanlarında kontrollerde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile koronavirüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklandı. Tedbirlerin ardından harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, sabahın erken saatlerinde kentin sahil kısımları ve yürüyüş yollarında önlemler aldı.

ALT VE ÜST GEÇİTLER ŞERİTLE KAPATILDI

Karadeniz sahil yolu üzerindeki park, yürüyüş ve spor alanları güzergahındaki bazı üst ve alt geçitlerin girişleri ile park alanlarının bulunduğu cepler şerit çekilerek kapatıldı. Sahil şeridinde vatandaşları uyarıp evlerine gönderen polis ekipleri, alınan tedbirler kapsamındaki kontrollerini sıkı tuttu. Özellikle sabah sporu yapmak için Ayasofya, Beşirli ve Akyazı sahiline giden vatandaşların sayısında düşüş yaşanırken, sahiller de boş kaldı. Önlemlerin artırılmasıyla sahil bandında yer alan kamelya ve parkların yer aldığı yeşil alanlar ise sessizliğe gömüldü.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra büyükşehir ile ilçe belediyelerince başlatılan hijyen seferberliği sürerken, sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından kentteki sahil alanları ile sokaklarda insan yoğunluğunda azalma yaşandığı göze çarptı.

Tedbirler kapsamında alınan kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirten kent sakinleri, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması gerektiği çağrısında bulundu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Karadeniz, Zabıta, Polis, Güncel

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