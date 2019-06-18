18.06.2019 10:22
Haberler»3. Sayfa » Haber

Trabzon'da sanayi sitesinde korkutan yangın

Trabzon

Trabzon'un Sanayi Mahallesi'nde bulunan İpekyolu Sanayi Sitesi'nde hediyelik eşya üretimi yapan bir dükkanda sabah saatlerinde çıkan yangın çevre esnafına korkulu anlar yaşattı.

Trabzon'un Sanayi Mahallesi'nde bulunan İpekyolu Sanayi Sitesi'nde hediyelik eşya üretimi yapan bir dükkanda sabah saatlerinde çıkan yangın çevre esnafına korkulu anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde hediyelik eşya üretimi yapan dükkandan dumanlar yükselmesi üzerine çevre esnafı durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine intikal eden 5 araç ve yaklaşık 20 personelden oluşan ekip yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangının muhtemelen elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangın nedeniyle çevre esnafı büyük korku yaşarken, yangın sırasında dükkanda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
Kaynak: İHA
Sabah, Trabzon, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:20 Sakarya'da yapılan denetimler sonucu 111 mobilet ve motosiklet trafikten men edildi
11:18 Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
11:11 Kanada'da şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 4 yaralı
11:06 Samsun'da DEAŞ'tan 1 şahsa gözaltı
11:06 Piraziz'de şüpheli ölüm
11:04 Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
11:04 Hindistan'da sıcaklar yüzünden 2 günde 78 ölüm