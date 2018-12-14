Trabzon'da "Şeb-i Arus" Dinletisi Düzenlendi

Trabzon
'da, "Şeb-i Arus" dinletisi organize edildi.
Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Derneği tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, neyzen İlhan Barutcu, kanunda Murat Burçin Derçin, Abdullah Akat
(ritm), Osman Özaksu (bendir) sahne aldı.
Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Derneği Başkanı Nuray Dur, etkinlikte yaptığı konuşmada, dernek olarak insanın insanca yaşadığı, saf duygularla bütünleşebildiği ve toplumda hoşgörüyle sabrın harmanlandığı bir gelecek özlemiyle bütünleşmeyi amaç edindiklerini söyledi.
Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı misyon edindiklerini aktaran Dur, "Sevgiyi, hoşgörüyü, paylaşmayı değer vermeyi anlatabilmektir. Mevlana
'nın dediği gibi insanı göremediklerinde aramaktır, içindeki hakikati güzelleştirip yansıtmaktır. Biz sadece danışanlarımızın toplumla bütünleşmesini değil, tüm toplumun derneğimiz öncülüğünde insan için bütünleşmesini arzu ediyor ve çalışmalarımız da bunu vizyon ediniyoruz." dedi.
Sema gösterisinin de yapıldığı dinleti, derneğe katkı sağlayanlara plaket verilmesinin ardından son buldu.
Trabzon
14 Aralık 2018 Cuma 21:36