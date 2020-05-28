Trabzon'da seferber oldular, 'göktaşı'nı arıyorlar

Trabzon'da seferber oldular, 'göktaşı'nı arıyorlarTRABZON'da dün gece gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan meteor (göktaşı) olduğu belirtilen ışık huzmesi, görenleri heyecanlandırdı.

28.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:49
Trabzon'da seferber oldular, 'göktaşı'nı arıyorlar
TRABZON'da dün gece gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan meteor (göktaşı) olduğu belirtilen ışık huzmesi, görenleri heyecanlandırdı. Göktaşının düştüğü iddia edilen Düzköy ilçesi Şahinkaya dağı eteklerinde vatandaşlar arama çalışması başlattı. Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden dün akşam saatlerinde görülen, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan meteor olduğu belirtilen ışık huzmesi görenleri heyecanlandırdı. Göktaşının düştüğü iddia edilen Trabzon'un Düzköy ilçesi Şahinkaya dağı eteklerinde vatandaşlar arama çalışması başlattı. Açık arazi ve ormanlık alanlarda arama yapan vatandaşlar bir çukurla karşılaştı. Heyecanlanan vatandaşlar yaptığı incelemede çukurun kopan ağaç köküne ait olduğunu belirledi. Ellerinde sopalarla ormanlık alanda arama yapan 15 kişilik grup, bir ize rastlayamadı.
'GÖKTAŞINI BULURSAK DEVLETE VERECEĞİZ'
Göktaşını arayana Ahmet Yılmaz akşam büyük bir ışık huzmesi gördüğünü belirterek 'Işığı akşam gördüm. Bir baktım ateş gibi gökyüzünde bir ışık yayıldı. Şaşırdık kaldık. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Nereye düştüğünü bilmiyoruz. Akıbetini merak ediyoruzö dedi. Ömer Sürür de 'Gerçekten çok şaşırdık. Ben böyle bir şey daha önce görmedim. Daha önce bu tür şeyleri televizyonlardan görüyorduk. Düşen şeyin bir zararı var mı yok mu diye araziye bakıyoruz. Olumsuz bir durumla karşılaşmadık, bunun için mutluyuz. Işığı gere gördüğümüz yerlere gündüz baktık. Aradık ama bir şey bulamadıkö diye konuştu. Muhittin Civelek ise ışığın gece görüldüğü yerlerde gündüz gözüyle arama yaptıklarını belirterek 'Ama bir bulguya rastlamadık. Ben böyle bir ışık süzülmesini ilk defa gördüm. Çok korktuk. Göktaşını bulursak devletimize teslim edeceğizö ifadelerini kullandı. Trabzon’da seferber oldular, ’göktaşı’nı arıyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Trabzon, Düzköy, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gülnur’u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Merkez Bankası’nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
’10 milyon liram olsa müziği bırakırım’ diyen İrem Derici’ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Haberler››Güncel››Trabzon'da seferber oldular, 'göktaşı'nı arıyorlar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:49: Erzurum'daki camiler cuma namazına hazır - Haber 15:48: Cumhurbaşkanlığı'ndan stratejik öncelikli 5 konuda çalışma - Haber 15:48: Eskişehir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu - Haber 15:47: Morhipo.com yaz sezonunu açtı - Haber 15:46: Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı - Haber 15:25: ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı - Haberler 13:52: Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı - Haber 13:34: Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor - Ekonomi 13:14: Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı - Haber 10:13: Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor - Ekonomi