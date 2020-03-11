Trabzon'da şehit mezarındaki bayrağı değiştirirken akıma kapılarak ölen zabıta toprağa verildi
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden zabıta memuru, toprağa verildi.
11.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:56
Trabzon 'un Akçaabat ilçesinde, şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden zabıta memuru, toprağa verildi.
Kaçak yapılarla ilgili denetim için Hıdırnebi Yaylasına giderken Kuruçam Mahallesi'nde bir şehit mezarında yıpranan Türk bayrağını değiştirmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Akçaabat Belediyesinde görevli zabıta memuru Rüstem Çabuk (37) için Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi.
Törende konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hayatını kaybeden Çabuk'un ailesine sabır diledi.
Daha sonra Yıldızlı Merkez Camisine götürülen Çabuk'un cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Kaçak yapılarla ilgili denetim için Hıdırnebi Yaylasına giderken Kuruçam Mahallesi'nde bir şehit mezarında yıpranan Türk bayrağını değiştirmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Akçaabat Belediyesinde görevli zabıta memuru Rüstem Çabuk (37) için Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi.
Törende konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hayatını kaybeden Çabuk'un ailesine sabır diledi.
Daha sonra Yıldızlı Merkez Camisine götürülen Çabuk'un cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Güncel
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı