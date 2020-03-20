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Trabzon'da semt pazarlarında koronavirüs tedbirleri

TRABZON'da koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal alanlarda yoğunluk azalırken, vatandaşlar semt pazarından alışveriş yapmayı sürdürüyor.

20.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:44
Trabzon'da semt pazarlarında koronavirüs tedbirleri

TRABZON'da koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal alanlarda yoğunluk azalırken, vatandaşlar semt pazarından alışveriş yapmayı sürdürüyor. Pazarlarda esnaf ve vatandaşlar, eldiven, maske ve kolonya ile önlem alıyor.

Ortahisar ilçesi Yeşiltepe mahallesinde kurulan semt pazarında, Türkiye'de görülen koronavirüs salgınının ardından yoğunluk azaldı. Günün erken saatlerinde kurulan Yeşiltepe semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, eldiven ve maske kullanarak tedbir alıyor. Pazar esnafı ise koronavirüse karşı eldiven ve maske kullanmaya özen gösterirken, alışveriş yapanların ürünlere dokunmasını isteniyor. Kmi pazarcılar ise kolonya ile ellerini dezenfeklte ediyor.

'MASKE ÖRDÜM, PEÇETE KOYUYORUM'

Semt pazarında alışveriş yapan ve ördüğü maskeyle tedbir Makbule Süleyman, "İçine peçeteyi koyuyorum, zaman zaman değiştiriyorum. Bu bana daha uygun ve güzel geldi. Piyasada zaten maske de yok. Madem dışarı çıkmıyoruz diyerek evde meşgale olsun diye yaptım" dedi.

Pazar alışverişine çıkan İsmail Bülbül de koronavirüs salgınından korunmak aile olarak köylerine gideceklerini söyleyerek, "İşin ciddiyeti biraz daha kavranırsa daha hassas davranılacağını ve kalabalığın biraz daha azalacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Esnaflardan Sezai Aydın, koronavirüs korkusunun satışları etkilemediğini ve iyi olduğunu belirterek, salgınından korktuğunu ve çeşitli tedbirler alarak kendini koruduğunu söyledi. Pazarda patates satışı yapan Mustafa Mido, eldiven kullanarak satış yaptığını ve vatandaşların da eldiven kullandığını söyledi.

'GÖZÜNLE KARAR VERİP AL'

Alışverişe gelen vatandaşların ürünleri seçmesine izin vermediğini söyleyen esnaflardan Yaşar Aydın, "Bir kişinin ellediği malı, diğer kişiler ellediği zaman yayılma riski çoğalıyor. Gözünle karar verip al" sözleriyle alışveriş yapanları uyarıyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Yeşiltepe, Ortahisar, Güncel

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