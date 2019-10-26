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Trabzon'da şiddetli sağanak

Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

26.10.2019 20:56Trabzon'da şiddetli sağanak
Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile bazı ilçelerde etkisini gösteren sağanak, Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere kara yollarında aksamalara yol açtı.
Şehrin bazı bölgelerinde maddi hasarlı zincirleme trafik kazalarına neden olan şiddetli sağanak dolayısıyla Ortahisar ilçesindeki mahallelerde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesi ekipleri, su birikintisinin yoğun olduğu Pelitli ile Kaşüstü Mahallelerindeki bazı yollarda ve alt geçitlerde su tahliye çalışması yaptı.
Öte yandan kent merkezindeki diğer ilçelerde de sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı bildirildi.

Karadeniz Sahil Yolu, Ortahisar, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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