21.06.2019 00:24
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Trabzon'da şiddetli yağış

Trabzon

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
İl merkezi ve ilçelerinde etkili olan yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere ara yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Birçok mahallede ise su birikintileri oluşurtu, çoğu iş yerini su bastı.
Şehir merkezinde bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanırken trafik ekipleri de sürücülere farklı güzergahlar kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Bu arada, il merkezi ve ilçelerinde belediye hoparlörleri ile camilerden gece saatlerinde yağışın devam edeceği, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıldı.
Yağışın, ilerleyen saatlerde çevre illerde de etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Güncel

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