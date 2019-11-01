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Trabzon'da şiddetli yağış

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gün boyu süren şiddetli yağmur Trabzon'da etkisini gösterdi.

01.11.2019 20:23Trabzon'da şiddetli yağış
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gün boyu süren şiddetli yağmur Trabzon'da etkisini gösterdi. Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde çok sayıda dükkanı su bastı, vatandaşlar evlerine iş makineleri ile ulaştı.

Trabzon'da bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde su baskınları yaşandı. Bazı işyerlerini su basarken, araçlar sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar ise şiddetli yağmurun etkisiyle tıkanan mazgalların sokaklarda oluşturduğu su birikintileri nedeniyle evlerine iş makinelerinin kepçeleriyle ile gitmek zorunda kaldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kentte yaşanan su taşkınlarına müdahale edilirken, yaşanan su taşkınları nedeniyle maddi zararların oluştuğu belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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