21.06.2019 01:42
Haberler» Güncel» Haber

Trabzon'da şiddetli yağışın etkisini yitirmesinin ardından ulaşım normale dönüyor

Trabzon

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için bugün 'sarı alarm' vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağışın etkisini yitirmesi ile ulaşımın durduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için bugün 'sarı alarm' vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağışın etkisini yitirmesi ile ulaşımın durduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı başladı.

Akçabat ilçesi Söğütlü meviinden şehir merkezi istikametine ve Yomra ilçesinden Rize istikametine Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşım durmuş, Yomra ilçesinde sahil yolu ulaşımı iç yoldan verilmeye başlanmıştı. Yağışın etkisini yitirmesi ve belediye ekiplerinin özverili çalışması ile yollardaki su birikintileri azaldı, ulaşım normale dönmeye başladı. - TRABZON
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Güncel

Son Dakika Haberleri
01:51 Araçtan para çalan hırsızlar polisle çatıştı
01:49 Gürcistan'da protestocular parlamentoyu kuşattı (2)
01:44 İş hanı alevlere teslim oldu
01:41 Trabzon'da şiddetli yağışın etkisini yitirmesinin ardından ulaşım normale dönüyor
01:41 İŞ HANI ALEVLERE TESLİM OLDU
01:41 İŞ HANI ALEVLERE TESLİM OLDU
01:37 DHA İSTANBUL - İŞ HANI ALEVLERE TESLİM OLDU