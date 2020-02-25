Haberler » 3. Sayfa » Trabzon'da silah imalathanesi baskın - Haberler

Trabzon'da silah imalathanesi baskın

Trabzon'un Araklı ilçesinde silah, mühimmat kaçakçılığı ve tefecilik yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

25.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:19Trabzon'da silah imalathanesi baskın
Trabzon'un Araklı ilçesinde silah, mühimmat kaçakçılığı ve tefecilik yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Araklı ilçesinde silah, mühimmat kaçakçılığı ve tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet silah imalathanesi, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 164 adet çeşitli çaplarda fişek, çok sayıda çeşitli silahlara ait parçaları, silah yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yazılmış, miktar ile tarih bilgileri yazılmamış boş senetler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 14:52:54