Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu

Trabzon'un Düzköy ilçesinde iki şahsın ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah, fişek ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Düzköy ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile kıyılmış tütün ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapıldı.
Aramada, 1 ruhsatsız uzun namlulu piyade tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü ve çeşitli çaplarda 571 fişek, 520 kilogram kıyılmış tütün ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.