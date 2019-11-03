Trabzon'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sancak Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde Y.T, henüz bilinmeyen nedenden dolayı tabancayla Enes Ş. ve Yetiş T'ye ateş etti.

Enes Ş, olay yerinde öldü, Yetiş T. ise yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yetiş T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Y.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA