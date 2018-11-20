20 Kasım 2018, 18:18
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Trabzon'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Trabzon

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Değirmendere Mahallesi'nde Bekar Taşkın, aracının içindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Taşkın, araçta bulunan diğer kişiler tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Taşkın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Ekipler, iki kişi olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Değirmendere,Ortahisar,Trabzon
20 Kasım 2018 Salı 18:18