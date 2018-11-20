Trabzon'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Trabzon
'un Ortahisar
ilçesinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Değirmendere
Mahallesi'nde Bekar Taşkın, aracının içindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
Taşkın, araçta bulunan diğer kişiler tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farabi
Hastanesine kaldırıldı.
Taşkın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Ekipler, iki kişi olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Değirmendere,Ortahisar,Trabzon