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Trabzon'da Sınai Mülkiyet Hakları Temel Düzey Eğitimi verildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğiyle kentte Sınai Mülkiyet Hakları Temel Düzey Eğitimi düzenlendi.

15.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:00
Trabzon'da Sınai Mülkiyet Hakları Temel Düzey Eğitimi verildi
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğiyle kentte Sınai Mülkiyet Hakları Temel Düzey Eğitimi düzenlendi.
TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen eğitimde, kentten geçen yıl 549 marka, 29 patent, 10 faydalı model ve 103 tasarım başvurusu yapıldığını belirtti.
Bu başvurularla Trabzon'un marka başvurularında Türkiye'de 24'üncü, patentte 32'nci, faydalı modelde 26'ncı, tasarım başvurularında ise 22'nci sırada yer aldığını bildiren Asan şunları kaydetti:
"Trabzon'un kapasitesinin bu sayılardan çok daha fazla olduğunu biliyorum. Dünyaya açık ve çok dinamik olan Trabzon'u daha yukarılara çıkarmak için TÜRKPATENT olarak her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bildirmek istiyorum.
Trabzon telkariye ve hasırı, Çarşıbaşı keşanı, Akçaabat köftesi, Trabzon kazaziyesi, Hamsiköy sütlacı, Sürmene bıçağı, Vakfıkebir ekmeği, Tonya tereyağı olmak üzere Trabzon'a ait 8 tescilli coğrafi işaret var. Vakfıkebir külek peyniri, Sürmene pidesi, yente balı, Of gözyaşı otu tespihi ve Yomra elması için yapılan coğrafi işaret tescil işlemleri de devam ediyor."
TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu da bu tür eğitimlerin daha sık yapılması gerektiğine işaret etti.
Hacısalihoğlu, faydalı model, sınai mülkiyet hakları, marka ve patent çalışmalarında ticarileşecek konulara odaklanmak gerektiğini belirtti.
Yenilikçi üretimin önemine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Bu konuda yapılacak çalışmaların kayıt altına alınması ve sahiplenilmesi gerekmektedir. Bütün dünya önümüzdeki süreçte karşımıza çıkabilecek sorunları görüp bunlara bağlı olarak çözüm üretmeye devam ediyor. Ülke olarak bizim de bunu yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Düzey, Güncel
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