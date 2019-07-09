09.07.2019 12:19
Haberler» Güncel» Haber

Trabzon'da spor muhabirleri bir araya geldi

Trabzon

Trabzonspor'u takip eden gazeteciler, yeni sezon öncesi bir araya geldi.

Trabzonspor'u takip eden gazeteciler, yeni sezon öncesi bir araya geldi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesince organize edilen kahvaltıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzonspor muhabirlerinin, milyonlarca taraftarı bulunan bordo-mavili takımın haberlerini kamuoyuna en iyi ve doğru şekilde aktarmak için yaz-kış, sıcak-soğuk demeden çalıştığına dikkati çekerek, "Bizim görevimiz kamuoyunu en hızlı, en doğru ve tarafsız şekilde aydınlatmak. Bu kutsal görevi yaparken Trabzonspor muhabirleri olarak yine birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.
Bordo-mavili takımı takip eden gazetecilerin çalışma koşullarının da masaya yatırıldığı buluşmada, gelecek hafta Avusturya'da yapılacak Trabzonspor'un 2. hazırlık kampının planlamasıyla ilgili de bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzonspor, Trabzon, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:46   Kabe'ye 1913 yılında giden kıspet bulunacak
13:46   Otobüsün çarptığı Rus turist öldü
13:46   Can balkonda düşüp yaralandı, annesi 'Benim yüzümden oldu' diye ağladı
13:45   Başkan Çatal'dan Sarımsak tarlasına ziyaret
13:45   Kamu-STK işbirliği projesi sona erdi
13:45   Kayseri'de tarihi Vezir Han'da yangın
13:44   Antalya'da gıda denetimi