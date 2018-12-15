Trabzon'da Suçlulara Kaçış Şok

Trabzon
'da çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adli makamlarca 'yağma' suçundan aranan, cezaevi firarisi H.A.; hırsızlık suçundan aranması bulunan, 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.S. ve hırsızlık suçundan aranması bulunan, 3 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.O. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirilirken, şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TRABZON
Emniyet Müdürlüğü,Polis,Trabzon
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:07