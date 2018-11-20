Trabzon'da Suya Zam Yok

Trabzon
'da suya zam yapılmayacağı bildirildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, yaptığı yazılı açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğünün bu yıl sonu itibariyle tamamlanan yatırımlarının 650 milyon liraya ulaşacağını belirtti.
Bu yıl içinde içme suyu ve atık su ücretlerinde fiyat değişikliğine gitmediklerine dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:
"Büyükşehir Belediyemizin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulunu gerçekleştireceğiz. 2019 yılında su hizmetlerine hiçbir şekilde zam yapılmayacağını bütçeye yerleştireceğiz. Bunu şimdiden ilan ediyorum. Bütçeyi buna göre hazırlıyoruz. Ekonomik krize rağmen 2018 yılı içinde suya zam yapmadık. 2019 yılında da su ve atık su hizmetleri zam uygulamadan sürdürülecektir. Buna karşın yatırımlarımız artarak devam edecektir."