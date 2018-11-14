Trabzon'da tarihi Tabakhane Köprüsü'nün çıkışında yol çöktü

Trabzon
'da tarihi Tabakhane Köprüsü'nün çıkışında yol çöktüYol tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı
TRABZON - Trabzon'un Ortahisar
ilçesi tarihi Tabakhane Köprüsü çıkışında 2 gündür süren yağışlı hava nedeniyle yol çöktü. Alınan bilgiye göre, yapım tarihi Roma
Dönemi'ne kadar dayanan bugünkü görüntüsüne ise 19. yüzyılda yapılan onarımlarla kavuşan tarihi Tabakhane Köprüsü'nün Tabakhane Camisi tarafındaki çıkışında bugün saat 16.15 sıralarında yol çöktü. Yolun çökmesinde Tabakhane Vadisi Peyzaj Projesi ve Boztepe
Bağlantı Yolu inşaatının da etkili olduğu belirtilirken, yol tedbir amacıyla trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Belediye ekipleri bölgede inceleme başlatırken, çökmeden tarihi köprünün zarar görmesinden endişe ediliyor.
Ortahisar,Trabzon
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:36