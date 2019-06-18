18.06.2019 15:22
Haberler» Güncel» Haber

Trabzon'da taşkın: 2 kayıp, 1 yaralı (1)

Trabzon

TRABZON'un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu taşkın meydana geldi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu taşkın meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sulara kapılarak kayboldu, 1 kişi de yaralı kurtarıldı. Bölgede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sulara kapılarak kayboldu, 1 kişi de yaralı kurtarıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.


- Araklı
Kaynak: DHA
hes, araklı, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:59 İdo ilk seferini yaptı
15:59 Mursi için gıyabi cenaze namazı
15:58 Mursi'nin şehadetine AK Parti'den tepki
15:58 Mursi için Manyas ve Sındırgı'da gıyabi cenaze namazı
15:58 Uzungöl'ü görenler gözlerine inanamadı
15:58 Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
15:58 Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine tıbbi genetik polikliniği