Trabzon'da taşkın: 2 kayıp, 1 yaralı (3)



1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde sele kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı. Cenazenin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor:

BELEDİYE BAŞKANI: BÖLGEDE FELAKET OLDU

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda ilçede vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek daha öncede sel afeti yaşanan mahallerinde yeni bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Çebi, "Daha öncede aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımızda daha önceden burada çalışıyorlardı. Araçlarımız da orada sular altında kaldı. Vatandaşlarımızda sular altında. Helikopter çağırdık orada bulunan vatandaşlarımızı kurtarsınlar diye. 2 vatandaşımızdan haber alamadık hala. Sıkıntımız büyük. Bütün birimler burada acil eylem planı oluşturuldu. Helikopter takviye edildi. Orada mahsur kalan vatandaşlarımızı da alacağız. Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar, dikkatli olsunlar diye uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

HASTANELERE DOKTOR TAKVİYESİ

Bu arada Trabzon'un Araklı ilçesinde hastanelere doktor, sağlık çalışanı ve ambulans takviyesi yapılıyor. Kentteki diğer hastanelerde görevliler de ilçeye gönderiliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/ TRABZON,

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