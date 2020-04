TRABZON'DA TAŞKIN MÜZESİ KURULDU

Kaynak: DHA

TÜRKİYE'de sel, heyelan ve taşkınların yoğun olarak yaşandığı Doğu Karadeniz'de, doğal afetlere karşı halkı bilgilendirmek amacıyla Taşkın Müzesi kuruldu. Trabzon 'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce kurulan müzede, sanal odada ise taşkın anı yaşatılıyor.Doğu Karadeniz Bölgesi'nde her yıl meydana gelen sel, heyelan ve taşkınlar can ve mal kaybına yol açıyor, tarım alanlarına zarar veriyor. Karadeniz'de son dönemde deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte ani sel, heyelan ve taşkınlar yaşamı olumsuz etkiliyor. Türkiye 'de sel, heyelan ve taşkınların yoğun olarak yaşandığı bölgede doğal afetlere karşı halkı bilgilendirmek amacıyla Taşkın Müzesi kuruldu. Trabzon'da, DSİ Genel Müdürlüğü'nce kurulan müzede, sanal odada ise taşkın anı yaşatılıyor. İnteraktif müzede rüsubat kontrol tesis tipleri, şehir taşkını modelleri, heyelan-taşkın etkileşim modelleri taşkın sinema salonu, taşkın müdahale odası, erken uyarı sistemi ve mobil taşkın koordinasyon merkezi gibi bölümler yer alıyor. Müzede sanal gerçeklik odasında ise taşkın anı ziyaretçilere yaşatılacak.'FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK'DSİ Trabzon 22'nci Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı, bölgede ve ülkede yaşanan taşkınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu söyledi. Akçalı, "Biz bu anlamda bir farkındalık yaratmak istedik. İnsanlarımıza taşkına sebebiyet vermeme, bir taşkından korunmak temalı bir farkındalık müzesi oluşturmak istedik. Türkiye ve dünyadaki ilk interaktif taşkın müzesi oldu. Burada insanlara taşkına nasıl sebep olunmaz ve taşkından nasıl korunmalı bilgileri veriyoruz" dedi.'7'DEN 70'E HERKES ZİYARET EDECEK'Müzede modellemelerle taşkınların anlatıldığını ifade eden Akçalı, "Taşkınlardan kaçınmak için derelerin üzerini kapatmamak, dere yataklarına malzeme dökmemek gibi konuların önemi anlatılıyor. Bunun yanında dünyada yeni uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesisleri ile ilgili bilgiler vereceğiz. Hidrolik modellerimizde deneyleri göstereceğiz. Şehir taşkını modelleri üzerinden vatandaşları bilgilendireceğiz. Bölgemizde 1929 yılında yaşanan ve 147 kişinin hayatını kaybettiği Of taşkını ile ilgili hareketli bir modelde o afeti canlandırıyoruz. Zaman tünelimizde milattan önce 3000 yılından bugüne kadar meydana gelmiş taşkınlarla ilgili fotoğraflar ve belgelerle süreci göstereceğiz. Sanal gerçeklik odamızda insanlar kendilerini suyun içerisinde görecekler, hissedecekler ve nasıl davranmaları gerektiğini yaşayacaklar. 7'den 70'e herkesin ziyaret edebileceği müzemizde yaklaşık 25 bölümde vatandaşlar taşkınlara karşı bilinçlendirilecek ve müzemizden keyifli ayrılacaklar. Pandemiden dolayı henüz resmi açılışımızı yapmadık. Açılışımızın ardından halkımızın hizmetinde olacak? ifadelerini kullandı.