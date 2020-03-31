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Trabzon'da tatlı aşeren kadının isteği zabıta ekiplerince yerine getirildi

Trabzon'da, gece saatlerinde Vefa Destek Grubu'nu arayarak yalnız olduğunu ve tatlı aşerdiğini belirten hamile kadının isteği, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince karşılandı.

31.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:02
Trabzon'da tatlı aşeren kadının isteği zabıta ekiplerince yerine getirildi
Trabzon 'da, gece saatlerinde Vefa Destek Grubu'nu arayarak yalnız olduğunu ve tatlı aşerdiğini belirten hamile kadının isteği, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince karşılandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinin, yaptıkları özverili çalışmalarla takdir topladığı belirtildi.
Ekiplerin, sokağa çıkamayacak durumda olan vatandaşlara gece gündüz demeden yardımcı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Trabzon'da binlerce kişinin ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece sıra dışı bir çağrı aldı. Gece saat 02.00'de Vefa Destek Grubu'nu arayarak hamile ve yalnız olduğunu belirten kadın, tatlıya aşerdiğini söyledi. Açık yer bulmak için hemen hemen tüm tatlıcıları dolaşan zabıta ekipleri, uzun uğraşlar sonucu buldukları tatlıyı hamile kadına teslim etti."
Açıklamada, ekiplerin sokağa çıkmaması gereken vatandaşların tüm taleplerini 7/24 esasına göre yerine getirdiklerine işaret edilerek, ayrıca ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere de sıcak yemek ve erzak temininde de bulunulduğu kaydedildi.
Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de örnek bir davranış sergileyerek kendilerine gelen talepler dışında tespit ettikleri ve maddi durumu yerinde olmadığını belirledikleri yaşlı bir vatandaşın kumanyasını da kendi imkanları ile karşılayarak çalışmalara destek verdiği aktarılan açıklamada, zabıta ekiplerinin bu zor günlerde huzurevi sakinlerini de unutmayarak ihtiyaçlarını giderme noktasında yanlarında oldukları ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Zabıta, Güncel
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