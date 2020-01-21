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Trabzon'da "tefecilik" operasyonunda 1 kişi yakalandı

Trabzon'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:10Trabzon'da
'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "tefecilik, tehdit ve yağma" suçlarının şüphelisi A.K, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı..
Şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 15 fişek, çeşitli adlarda düzenlenmiş 17 adet toplamda 861 bin lira değerinde senet, 17 boş senet, çek teslim tutanağı, 2 tapu senedi, 2 sözleşme, 2 noter devri sözleşmesi ve 1 oto satış noter sözleşmesi ele geçirildi.
Şahsın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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