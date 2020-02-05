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Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheliden 2'si yakalandı

Trabzon'da, tefecilik, yağma ve şantaj suçlarına karıştıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor.

05.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:48Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheliden 2'si yakalandı
'da, tefecilik, yağma ve şantaj suçlarına karıştıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tefecilik, yağma ve şantaj suçlarının şüphelileri M.A.B, M.B. ve N.B'nin adreslerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.B. ve M.A.B. gözaltına alındı, il dışında olduğu öğrenilen N.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 11 senet, 2 çek,
2 ödeme dekontu,
2 sözleşme evrakı,
247 muska kağıdı, 39 icra ve vekaletname, 1 kurusıkı tabanca, 50 dolu fişek ele geçirildi.

Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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