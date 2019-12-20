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Trabzon'da Teknoloji Ligi yarışmaları düzenlenecek

Trabzon'da Teknoloji Ligi kapsamında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ve TÜGVA Trabzon temsilciliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

20.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:44 Trabzon'da Teknoloji Ligi yarışmaları düzenlenecek
'da Teknoloji Ligi kapsamında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyesi ve TÜGVA Trabzon temsilciliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Robot Ligi, Üreten Yenilikçi Okullar, Siber Güvenlik ve Yapay Zeka" ana kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek.
Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve TÜGVA Trabzon Temsilcisi Osman Ergün arasında "Trabzon Teknoloji Ligi" yarışmaları kapsamında protokol imzalandı.
Projeyle "Düşün, Tasarla, Yap, Yarıştır" sloganıyla genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, soru sormaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırma ve araştırmalarını ürüne dönüştürebilmelerine yönlendirmek ve teşvik etmeye çalışılacak.
Bu bağlamda, projelerin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak en önemli husus, projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci ve öğrencilerin eseri olacak.
Öğrencilerle sürdürülebilir bağ kurmak, öğrencilerde sürdürülebilirlik kültürüne dair bir algı oluşturmak, gelecekte daha sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlayabilmek, hayatta karşılaşılan problemlerin sayısını azaltmak, ülkenin ve insanlığın sorunlarına yönelik yenilikçi, girişimci, teknoloji ve üretim odaklı çalışmalar yapmaları için merak oluşturmak ve fırsatlar yaratmaya çalışılacak.

Ortahisar, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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