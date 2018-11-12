12 Kasım 2018 Pazartesi 11:56



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:56

Türkiye Tenis Federasyonunca Trabzon'da tenis turnuvası düzenlendi.Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beşirli Tenisli Kompleksi'nde organize edilen turnuvaya, 9 takım ve 77 sporcu katıldı.Zevkli mücadelelere sahne olan turnuvada erkeklerde Karadeniz Tenis Kulübü birinci, Trabzonspor Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci, Play TSK ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Karadeniz Tenis Kulübü birinci, Zonguldak Tenis Denizspor Kulübü ikinci, Sinop ise üçüncülüğü elde etti.Ferdi karşılaşmalarda erkeklerde birinciliği Ümit Dedezade, kadınlarda ise Yasemin Uzun kazandı.Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri ve katılım belgeleri verildi.