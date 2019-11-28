Haberler » 3. Sayfa » Trabzon'da terör operasyonu - Haber

Trabzon'da terör operasyonu

Trabzon'da terör operasyonuTRABZON - Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kişiyi düzenledikleri operasyonla Trabzon'da yakaladı.

28.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:37
'da terör operasyonu
TRABZON - Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kişiyi düzenledikleri operasyonla Trabzon'da yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı Patnos ilçesinde, 7-8 Ekim 2014 tarihlerinde kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen eylemlerde, Patnos Belediye binasının yakılması, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet görevlileri ile araçlarına taşlı, sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırdığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensubu İ.Ö. isimli şahsı Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar neticesinde Ortahisar ilçesinde bulunduğu ikametine operasyon düzenledi. Yakalanan şahıs, gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Trabzon'da terör operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:33 Zabıtaların "slime" mesaisi
14:28 Kaldırım taşı "silah" sayıldı
14:27 Mersin'de 170 litre sahte içki ele geçirildi
14:26 Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı
14:22 Maltepe'deki vahşette şüphelilere adli para cezası
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
28.11.2019 14:34:37