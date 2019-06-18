Trabzon'da ticari taksi denetimleri

Trabzon
'da ticari taksi denetimlerinde, 26 sürücüye 11 bin 43 lira cezai işlem uygulandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğünün "korsan taksicilikle mücadele" kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Trafik Tescil ve Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile İlçe Denetleme Büro Amirlikleri ekiplerince, ticari taksiler üzerinde denetim ve kontroller gerçekleştirildi.
Yapılan denetim ve kontrollerde 522 araç sorgulandı.
Sorgulamalarda, 20 sürücüye taksimetre kullanmamak, 4 sürücüye muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak, bir sürücüye görüşü engelleyecek şekilde aksesuar kullanmak, bir sürücüye de emniyet kemeri kullanmamaktan olmak üzere 26 sürücüye 11 bin 43 lira cezai işlem uygulandı.