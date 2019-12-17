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Son dakika: Trabzon'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 22 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinden gelen son dakika haberine göre yabancı plakalı bir tır, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

17.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:56

'un ilçesinde, yabancı plakalı tırın arkadan çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan 24 kişiden 2'si, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 22 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun istikametine giden Gürcistan plakalı tır, aynı yöne seyreden sürücüsü öğrenilmeyen 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

24 KİŞİ YARALANDI

Kazada, minibüsteki 23 yolcu ve tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ciddi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Gelen bilgisine göre durumu ağır olan 4 yaralıdan 2'si yaşamını yitirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper de, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yaralılar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika: Trabzon'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 22 yaralı

Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (6)
AHİRZAMAN HADİSLERİ:Mihnet, belâ, musibet artacak, rahat ve huzur kalmayacak, kimse eliyle bunları önleyemeyecek.Kabirler süslenecek ve Kur’an, kazanç getiren bir meta hâline gelecek…Haram işlemeyi kolaylaştıran imkânlar artacak, gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler.ani ölümler artacak
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OVA KENTLİ:kardeşim karadenize yaptığınız yatırımın haddi hesabı yok çıkarın çevre yolunu şehirin içinden.
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YAYA:dolmuş şoförleri daha dikkatli olmalı son anda gördükleri yolcu için ani fren yapıp duruyorlar tır şoförleride uykusuz yola devam etmeye çalışırlar olacak olan bu yaralılara acil şifa ölenlerede Allah rahmet eylesin
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ADINIZI YAZIN:trabzon genelinde cok hızlı arac kullanılıyor artık yerlisi mi arap ı mı bilmem. bi önlem alınmalı cukur felan dinlemiyorlar adamlar acayipler. bn korkuyorum trabzon a geldıkce. sayın vali önlem almalı
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CEYHANLI:Bu tır ve otobüs şöförleri sürekli denetlenmeli adamlar uykusuz bir yere varmaya çalışıyorlar sonuç bu kaza
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YAZİK:Allah yaralilara acil sifa hayatini kaybedenlere rahmet eylesin
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