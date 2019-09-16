Haberler » Güncel » Haber

Trabzon'da trafik denetimleri

Trabzon'da trafik ekipleri, alkollü araç kullanımına yönelik denetim yaptı.

16.09.2019 17:10Trabzon'da trafik denetimleri
Trabzon'da trafik ekipleri, alkollü araç kullanımına yönelik denetim yaptı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme Büro Amirlikleri ekiplerince "alkol etkisi altında araç kullanımına" yönelik denetim yapıldı.
Denetimlerde, 900 araç kontrol edilerek, 46 araç sürücüsüne 29 bin 29 lira cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, denetimlerde 9 araç trafikten men edilerek, 8 sürücünün de ehliyeti geri alındı.

Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:36 Edward Snowden, adil yargılanırsa ABD'ye dönmek istiyor
04:29 Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
04:27 Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:52 İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca...
03:38 Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:38 - Rusya'da 'Orta Asya'nın güvenliği' için dev tatbikat başladı
03:22 Ev yangını