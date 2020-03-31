Trabzon'da trafik denetimleri
Trabzon'da 3 bin 700 araç denetlendi.
31.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:06
Trabzon 'da 3 bin 700 araç denetlendi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince bir haftada yapılan denetim ve kontroller sırasında 3 bin 700 araç sorgulandı.
Denetim sonucunda 959 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle 363 bin 298 lira cezai işlem uygulandı, 45 araç da trafikten men edildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince bir haftada yapılan denetim ve kontroller sırasında 3 bin 700 araç sorgulandı.
Denetim sonucunda 959 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle 363 bin 298 lira cezai işlem uygulandı, 45 araç da trafikten men edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel