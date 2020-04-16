Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
16.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:57
Alınan bilgiye göre, Çaykara istikametinden Of ilçesi istikametine gitmekte olan PTT Trabzon Baş Müdürlüğü'ne ait sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonet, Dernekpazarı ilçe merkezinin Of çıkışı 3 km.'sinde karşı yönden gelen Mustafa Selçuk yönetimindeki 06 EY 4023 plakalı araçla henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Mustafa Selçuk hayatını kaybederken, kaza nedeniyle Of-Çaykara karayolunda ulaşım bir süre durdu.
Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON
Kaynak: İHA
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