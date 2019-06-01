Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Trabzon
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Araklı
ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde 61 NY 049 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.
Yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen Araklı Jandarma
Komutanlığı, 112 Acil ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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