Trabzon'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Trabzon
'un Çarşıbaşı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaattin Genç
idaresindeki 61 PC 003 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu
Yoroz mevkisinde bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsünün yanı sıra Samet, Ali, Serdar, Meryem
ve Şükran Genç ile Ahmet ve Ayşe Güner yaralandı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, Çarşıbaşı ve Akçaabat
ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Genç,Çarşıbaşı,Trabzon
11 Kasım 2018 Pazar 21:55