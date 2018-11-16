Trabzon'da Turizm Değerlendirildi

16 Kasım 2018 Cuma 13:56



16 Kasım 2018 Cuma 13:56

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) otel, yurt, pansiyon, menajer, tercüman sektörleri temsilcilerinden oluşan 25. Meslek Komitesi tarafından düzenlenen toplantıyla kentin turizmdeki konumu değerlendirildi.TTSO'da turizm sektör temsilcileri ve kamu yöneticilerinin katılımıyla turizm değerlendirme toplantısı düzenlendi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılında yapılan ve 2019'da yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Turizm sezonunun bu yıl verimli geçtiğine dikkati çeken Ayvazoğlu, "Bunu sürdürülebilir kılmanın yolu da denetimdir. Denetim arttıkça memnuniyetin de artacağına inanıyorum." dedi.Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman da bölgede turizmin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaya devam edildiğini belirterek, "Trabzon artık bir turizm şehri oldu. Şehrin turizmle ilgili tüm aktörleri bir iletişim içinde. Pastayı büyütmek için pazar çeşitliliğini sağlamalı ve bunun için de tanıtım faaliyetlerini sürdürmeliyiz." diye konuştu.Hacısalihoğlu da çok kapsamlı ve iyi bir tanıtım çalışmasıyla turizmin bugünkü haline geldiğini vurgulayarak, "Geleceği de iyi görmek lazım. Yerimizde durduğumuz takdirde gelen turistler başka yere kaçacak. Bunun bilincinde olarak geleceğe dönük kararlar almalıyız." şeklinde konuştu.TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise denetimlerin önemli olduğunu ve kongre turizmine de ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.Toplantıya, Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Yöre Temsil kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Şahin de katıldı.