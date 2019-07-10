Trabzon'da turizm değerlendirme toplantısı düzenlendi

Trabzon'da turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentte turizm alanında yapılan faaliyetler ve mevcut durum hakkındaki çalışmalar görüşüldü.

Turizmin her açıdan geliştirilmesi için gayret gösterdiklerine işaret eden Vali Ustaoğlu, "Turizm hem ilimiz, hem bölgemiz, hem de ülkemiz açısında önemli bir değerdir. Özellikle son yıllarda turizmde önemli mesafeler alındı. İlimiz kültürel değerler ve doğal zenginlikler bakımından son derece önemli bir potansiyele sahip bir ildir. Bu bakımdan ilimize körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde misafirler geliyor. Yerli ve yabancı turist sayısında önemli artışlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Ustaoğlu, gerek turizm altyapısı gerekse konaklama ve ağırlama konularında misafirlerin memnuniyetinin de öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, turizm alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacisalihoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman da katıldı.

Kaynak: AA