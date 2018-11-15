Trabzon'da Tutuklanan Albayın Cezaevi Girişinde Yapılan Üst Aramasında '1 Dolar' Bulundu

Trabzon
'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında görevli Albay Ali Şahin
'in, cezaevi üst aramasında '1 Dolar' bulundu.
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 8 Kasım 2018'de Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla Trabzon İl Jandarma
Komutan Yardımcısı Albay Duran Ç. ile birlikte gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında görevli Albay Ali Şahin, dün Trabzon Adliyesi'nde çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
Tutuklanan Şahin, TEM Şube ekiplerince Bahçecik
'te bulunan Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Cezaevi jandarma ekipleri, Şahin'e girişte üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında, Şahin'in üzerinden, örgüt içinde parola ya da kimlik anlamı taşıdığı, elektronik bir sisteme giriş anahtarı ya da haberleşme aracı olarak kullanıldığı değerlendirilen, 1 Amerikan Doları
bulundu.
Trabzon Ortahisar
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, cumhuriyet savcını bilgilendirmesinin ardından, banknot halindeki 1 doların tahkikat dosyasına eklenmesi talimatı verildi. Savcının talimatıyla el konulan '1 Dolar', soruşturma dosyasına eklenmek üzere Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Tutuklanan Albay Ali Şahin, Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede; FETÖ'ye ait yurtta askeri okul sınavlarına hazırlanırken örgüt abilerinin kendileriyle ilgilendiğini ve Fetullah Gülen'i anlattıklarını, askeri okul sınav sorularının kendisine sınavdan bir gün önce verildiğini itiraf etmiş, kendilerinden sorumlu 'mahrem imam'ın askeri okul sınavlarına girmek üzere kendilerini İzmir
'e götürdüğünü, sınavdan 1 gün önce kolunun kırıldığını ve sağlık raporu için gittikleri hastanede kolunun kırık olduğunu gören mahrem imamın, "Kendi başına iş açtın. Söyleseydin yerine adam sokardık" beyanında bulunmuştu.
Şahin, ortopedi doktorunun verdiği rapor doğrultusunda elendiğini, bunun üzerine mahrem imamın ertesi gün başka bir doktor ayarlayarak sağlık raporu çıkarttığını, sınavın ardından Maltepe Askeri Lisesi
'ni kazandığını söylemişti. - TRABZON
Trabzon
15 Kasım 2018 Perşembe 14:40