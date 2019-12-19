Haberler » Güncel » Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, Giresun'da yakalandı - Haber

Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, Giresun'da yakalandı

Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, kamera kayıtlarından tespit edilerek, Giresun'da yakalandı.

19.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:56Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, Giresun'da yakalandı
'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, kamera kayıtlarından tespit edilerek, 'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon'da bir kişi Beşirli Mahallesi'ndeki petrol istasyonunun tuvaletinde silahını unuttu. Yaklaşık 20 dakika sonra yeniden petrol istasyonuna geldiğinde ise silahının, bıraktığı yerde olmadığını fark edince durumu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek, silahı alan kişiyi tespit etti.
Yapılan araştırma sonucunda, silahı alan kişinin bulunduğu aracın Giresun'un Piraziz ilçesinde olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçlerince belirlenen araçtaki kişiler, karakola yönlendirildi.
Silah, karakolda sahibine teslim edildi.

Giresun, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:35 BÜYÜKADA'DA ÇUKUR HAREKETLİLİĞİ (2) - Haber
11:35 SARIYER'DE SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN OTO TAMİRCİYE OPERASYON KAMERADA - Haber
11:34 Polis memuru, eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu öldürdü - Haber
11:34 Edirne'de 3 bin yıllık dolmenler, tarihi günümüze taşıyor - Haber
11:29 "Bir Atkı Bir Oyuncak" projesi çığ gibi büyüyor - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
19.12.2019 11:41:12