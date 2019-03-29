Trabzon'da Tv Hırsızlık Anı Kamerada

Kaynak: DHA

Trabzon'da TV hırsızlık anı kameradaTrabzon'da beyaz eşya satışı yapan bir mağazanın önünde duran televizyon, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, işyerine ait güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.Olay, Çarşı Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde beyaz eşya satışı yapan bir mağazanın önünde teşhir amaçlı konulan televizyon, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, işyerine ait güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin bir süre iş yeri önünde beklediği, çevreyi gözetlemesinin ardından da kısa sürede televizyonu bulunduğu yerden alarak uzaklaştığı görülüyor.Öte yandan, polis ekiplerinin çevrede başka işyerlerinden de hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.