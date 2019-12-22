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Trabzon'da uçuşlara sis engeli

TRABZON'da, dün gece etkili olan yoğun sis nedeniyle 4 uçak, çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi.

22.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:31 Trabzon'da uçuşlara sis engeli

TRABZON'da, dün gece etkili olan yoğun sis nedeniyle 4 uçak, çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Yoğun sis nedeniyle Havalimanı'na inemeyen Çaykur Rizespor'u taşıyan uçak da Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Trabzon'da dün geceden beri etkili olan yoğun sis hava ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı düştü. Sisin etkisini artırmasıyla, 4 uçak, iniş yapamadı. Sis nedeniyle Trabzon'a inemeyen uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemeyen Çaykur Rizespor'u taşıyan uçak da Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi. Yeşil mavili kafile, otobüsle Rize'ye geçti. Sisin etkisini sabah saatlerinde kaybetmesi sonrası seferler, normale döndü.



Çarşamba Havalimanı, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

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